Repainter diventa freemium: l'app per amanti del Material You

Purtroppo però c'è un lato negativo: per accedere alla versione Premium dell'app sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di € 3,71 oppure acquistare una "licenza a vita", che però costa circa € 10 . Ovviamente è possibile provare la versione Premium per un periodo di tre giorni senza costi aggiuntivi, e poi decidere se vale la pena effettuare l'abbonamento o comprare la licenza a vita.

Come detto, Repainter è arrivata ora alle versione 2.0: il changelog menziona la possibilità di salvare e condividere dei temi personalizzati, possibilità di cercare un tema per colore e un sito web per trovare e visualizzare un'anteprima dei temi condivisi. Per quanto riguarda la compatibilità, questo è quanto riferito dallo sviluppatore:

Repainter funziona meglio con permessi di root, ma alcuni dispositivi senza root sono supportati con limitazioni: Samsung : tutte le funzionalità supportate, è necessario riavviare per applicare i temi.

: tutte le funzionalità supportate, è necessario riavviare per applicare i temi. Pixel : funzionalità limitate senza root (solo selezione di un colore personalizzato e selezione del colore di sfondo su Android 13). Altre personalizzazioni non sono possibili senza root.

: funzionalità limitate senza root (solo selezione di un colore personalizzato e selezione del colore di sfondo su Android 13). Altre personalizzazioni non sono possibili senza root. Pixel 3 : nessuna limitazione! Tutto funziona senza root.

: nessuna limitazione! Tutto funziona senza root. OnePlus, Oppo, Realme : come Pixel se si hanno installate le patch di sicurezza di marzo o più recenti.

: come Pixel se si hanno installate le patch di sicurezza di marzo o più recenti. ROM personalizzata con supporto Repainter: nessuna limitazione! Tutto funziona senza root.

nessuna limitazione! Tutto funziona senza root. Altri dispositivi: è richiesto il root.

È possibile scaricare Repainter gratuitamente dal Play Store cliccando sul pulsante posto qui di seguito.

Scarica da Play Store