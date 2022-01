Repainter arriva in versione stabile e supporta a pieno gli smarthone Samsung

Repainter funziona su dispositivi con Android 12 e supporta ufficialmente Pixel, One UI di Samsung, OxygenOS, Asus ZenUI e la skin Android 12 di Sony. Purtroppo, per alcuni dispositivi (come per i Pixel) sono necessari i permessi di root per accedere alle opzioni avanzate, ma non per modificare il colore della UI. I dispositivi OnePlus, Asus e Sony devono avere i permessi di root per tutte le funzionalità se hanno installate le patch di sicurezza di gennaio 2022 o più recente.

Buone notizie invece per gli smartphone Samsung, che sono pienamente supportati da Repainter e non necessitano di permessi di root. Repainter è disponibile sul Play Store al costo di 5,49€.

Scarica da Play Store