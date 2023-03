Relive è l'app che trasforma in video tutti i vostri allenamenti: la nostra prova

Oggi le app accompagnano praticamente tutto il nostro quotidiano e ci supportano in tantissime tipologie di attività, sia nella sfera lavorativa, che in quella di studio o personale. Un segmento di utilizzo di particolare interesse corrisponde alle app utili al monitoraggio delle attività fisiche.

In questo contesto troviamo davvero tante alternative e si rivelano di particolare interesse quelle trasversali, ovvero quelle compatibili con le diverse piattaforme messe a disposizione dai produttori di tecnologia. In questo senso vi suggeriamo la nostra guida per sincronizzare Samsung Health, Huawei, Garmin con Google Fit.

Sempre in questo contesto negli ultimi giorni abbiamo provato Relive. Si tratta di un'app con diverse peculiarità, tutte focalizzate sullo sport e sulle attività fisiche.