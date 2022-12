Il registratore dei Pixel diventa più smart con il nuovo aggiornamento

L'aggiornamento appena rilasciato per l'app Registratore da Google introduce una nuova quanto smart funzionalità . Si tratta della possibilità di identificare ed etichettare i vari speaker che parlano all'interno della stessa registrazione audio .

Vi ricordiamo che il registratore di Google è in grado di trascrivere automaticamente l'audio registrato, una funzionalità comodissima per chi usa il registratore nell'ambito didattico o lavorativo. Con la nuova funzionalità sarà anche possibile aggiungere le etichette degli speaker parlanti all'interno della trascrizione.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano la funzionalità all'opera per coloro che sono riusciti ad abilitarla con la versione 4.2 dell'app. Al primo utilizzo l'app richiederà il permesso di abilitare la funzionalità per il riconoscimento degli speaker all'interno della stessa registrazione audio.

Affinché il tutto funzioni bene, spiega Google, sarà necessario che la registrazione audio venga salvata momentaneamente (per qualche minuto) in locale, per permettere ai modelli di riconoscimento vocale di Google di identificare le voci registrate e poi etichettarle correttamente all'interno della trascrizione.

La funzionalità è attivabile e disattivabile attraverso le impostazioni dell'app, e rende anche possibile la modifica manuale dei segmenti associati ai vari speaker all'interno della stessa trascrizione.

L'aggiornamento per l'app Registratore dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store, corrispondente alla versione 4.2. Qui sotto trovate il pulsante per il download diretto dal Play Store (a patto di possedere uno smartphone compatibile).

Scarica da Play Store