Presto potrete recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp

Un paio di mesi fa, i ragazzi di WABetaInfo erano riusciti a scovare nella beta di WhatsApp per Android numero 2.22.13.5 una nuova funzione che consente di annullare l'eliminazione di un messaggio.

La funzione non era ancora stata implementata, ma era stata scoperta attivando le linee di codice nell'app. Ora sembra che la popolare app di messaggistica abbia deciso di rilasciarla a un limitato numero di utenti.

Come mettere la password a WhatsApp da smartphone e PC

La nuova funzione, presente nella beta di WhatsApp per Android 2.22.18.13, ma probabilmente già attiva nell'aggiornamento precedente, mostra una scheda in basso contenente il pulsante Annulla quando si è cancellato un messaggio selezionando l'opzione "Elimina per me".

La scheda è visibile solo per pochi secondi, ma è particolarmente utile nei casi in cui si voglia cancellare un messaggio per tutti e si è selezionata per sbaglio la voce Elimina per me. In questo caso, si può annullare la cancellazione e poi cancellare il messaggio per tutti.