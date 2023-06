Recharge Around: l'app per chi ha un auto elettrica

Il mondo delle auto elettriche ha visto una crescita impressionante negli ultimi anni, con vari produttori che hanno iniziato a lanciare diversi modelli con cadenza regolare. E parallelamente a questo anche la tecnologia correlata alle auto elettriche si sta evolvendo. Parliamo di tecnologia correlata perché negli ultimi giorni abbiamo provato l'app Recharge Around, un'app centrata sulla localizzazione e prenotazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Andiamo a vedere come funziona.

Tutte le colonnine di ricarica intorno a voi, con un bonus

L'app Recharge Around ha l'obiettivo di permettervi di trovare tutte le colonnine di ricarica per auto elettriche che sono intorno a voi. L'app è stata sviluppata da Repower, un'azienda molto attiva in Italia nel settore energetico e della mobilità sostenibile. L'app si presenta con un'interfaccia relativamente aggiornata, anche se non particolarmente moderna. Si suddivide in diverse sezioni, tra le quali ovviamente spicca quella principale che mostra sulla mappa aggiornata tutte le stazioni di ricarica presenti nelle vicinanze. Per questo motivo al primo avvio vi verrà chiesto di abilitare la gelocalizzazione per l'app. La funzione principale dell'app Recharge Around mostra appunto tutte le stazioni di ricarica nelle vicinanze. Per ogni stazione individuata vengono proposte diverse informazioni e funzionalità: Potrete visualizzare la tipologia di presa disponibile, il seriale della presa, il fornitore del servizio, la tariffa prevista per il suo utilizzo, la potenza massima erogabile.

Oltre alla prenotazione che ha una durata di 30 minuti sarò possibile avviare direttamente la ricarica dall'app. Per entrambe queste operazioni verrà richiesta la registrazione all'app.

Una volta individuata la colonnina di ricarica da usare sarà possibile impostare la navigazione stradale verso di essa. Oltre a queste funzionalità che sono alla portata di tutti gli utenti, coloro che si registrano al servizio Repower Charging Net potranno configurare il proprio profilo per programmare viaggi anche a lunga distanza. Questo permetterà di impostare le soste ottimali per ricaricare l'auto, e di conseguenza prenotare le colonnine per effettuare le ricariche necessarie per completare il tragitto. Infine un bonus. L'app Recharge Around permette anche di attivare un servizio di soccorso stradale per tutti coloro che rimangono senza autonomia per strada. Il servizio vale su tutto il territorio italiano e viene erogato in collaborazione con Europ Assistance VAI.

