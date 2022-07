Sempre più Reazioni su WhatsApp: in arrivo anche per gli aggiornamenti di stato

Due mesi fa sono finalmente arrivate le reazioni ai messaggi anche su WhatsApp, ma la società di Mark Zuckerberg non ha certo intenzione di fermarsi qui, e vuole implementarle un po' ovunque.

Se da un lato infatti abbiamo visto come WhatsApp voglia rendere disponibili più emoji proprio per le reazioni ai messaggi, dall'altro c'è interesse ad aggiungere anche le cosiddette "reazioni veloci" agli aggiornamenti di stato (qui come vedere lo stato di un contatto).

La funzione era stata avvistata su WhatsApp Desktop tre mesi fa e ora sembra che sia in fase di sviluppo anche per Android. Ad individuarla, i soliti ragazzi di WABetaInfo che l'hanno scovata nella versione Beta dell'app, la 2.22.16.10. La funzione non è attualmente disponibile ma è stata attivata agendo sulle linee di codice quindi non potete vederla ma ve ne possiamo fornire un'anteprima.