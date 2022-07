Le reaction di WhatsApp si mettono ancora in mostra: avete ricevuto la novità?

Torniamo a parlare di una delle novità più interessanti degli ultimi tempi arrivate su WhatsApp, la popolarissima piattaforma di messaggistica istantanea su scala globale, corrispondente alle reaction ai messaggi.

Offerte Amazon

Mentre le ormai popolari reaction tramite emoji ai singoli messaggi in chat hanno preso piede ovunque, WhatsApp sta introducendo un'ulteriore novità che riguarda proprio le reaction.

L'immagine che trovate nella galleria in basso mostra il tutto: dopo il nuovo aggiornamento WhatsApp mostrerà agli utenti anche le anteprime delle reaction all'interno della lista chat. Questo sarà ovviamente visualizzato nel caso in cui l'utente abbia ricevuto una reaction al suo messaggio più recente inviato nella specifica chat.

Insomma, con questa novità la ricezione o l'invio di una reaction ad uno specifico messaggio in chat di WhatsApp verrà trattato esattamente come l'invio o la ricezione di un classico messaggio.

Quanto abbiamo appena visto è già in fase di distribuzione automatica in questo momento, ma solo per alcuni degli utenti che hanno aderito al programma beta dell'app Android di WhatsApp. Possiamo comunque aspettarci che nel breve arriverà anche per coloro che hanno la stabile e per l'app iOS di WhatsApp.

Per aderire alla beta di WhatsApp per Android potete provare a recarsi a questo indirizzo e controllare se vi sono ancora posti disponibili per aderire al programma beta. Una volta fatto si riceveranno automaticamente gli aggiornamenti di WhatsApp Beta tramite il Play Store.

Per saperne di più invece sulle reaction di WhatsApp e sul loro utilizzo, vi suggeriamo di leggere la nostra guida approfondita dedicata.