Ratio 6 porta il concetto di launcher minimale a nuovi livelli

Lo sviluppatore dichiara di aver effettuato una serie di modifiche all'app originale , anche tenendo in cosiderazione i suggerimenti degli utenti. Tra queste, le Notifiche Intelligenti , che permettono di rispondere o utilizzare azioni aggiuntive direttamente dalla notifica. Il launcher inoltre presenta un centro messaggi unificato (Conversazioni) che permette di ritrovare tutti i messaggi da Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Signal, SMS in un unico posto, con alcune chicce come i filtri che consentono di contrassegnare tutte le conversazioni non lette .

Blloc ha annunciato Ratio 6 , la nuova versione del loro launcher minimale pensato per la produttività e per permettere all'utente di avere meno distrazioni digitali e focalizzarsi sulle cose importanti e che avevamo testato a fondo qualche tempo fa.

Il launcher inoltre presenta un modo diverso per organizzare le app attraverso cassetti che si adattano all'utente anche automaticamente in categorie come: Produttività, Creatività, Finanza, Intrattenimento, ecc. Oltre alla presenza del Dock, il launcher ha anche un sistema che mostra il tempo trascorso sulle app e un blocco app per mantenere la privacy sul telefono. Molto interessanti sonopoi i widget che si integrano molto bene con lo stile e il design del launcher e la ricerca universale per trovare tutto direttamente dalla schermata iniziale.

Particolarmente studiata la parte dedicata alla sicurezza e alla privacy, con gli sviluppatori che garantiscono il massimo controllo sui dati personali e l'uso della crittografia asimmetrica a 256 bit basata su RSA per proteggere i dati, di cui solo l'utente è in possesso.

Ratio è disponibile per una prova gratuita di sette giorni, poi è previsto un abbonamento annuale al prezzo di 50 dollari all'anno o 150 dollari per la licenza a vita.

Scarica da Play Store