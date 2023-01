Abbiamo provato Prequel: l'editor foto e video con AI

Oggi non è semplice distinguersi in positivo tra le app che promettono un foto e video editing all'avanguardia, anche grazie al fatto che le app stock sono molto affidabili e potenti, basti pensare alla Gcam di Google . Tra le tante abbiamo provato Prequel , un'app da ben 10 milioni di download sul Play Store e ne siamo rimasti affascinati.

Abbiamo spesso parlato delle tantissime alternative che propone Android anche in termini di app per smartphone . Sul Play Store sono presenti tantissime soluzioni e tra queste una grande porzione è data dalle app consistenti in editor per foto e video .

Un mare di filtri, anche con AI

Prequel è un'app che include un mondo. Si tratta di un'app che nasce come foto e video editor, basata su filtri coadiuvati dall'intelligenza artificiale. Al primo avvio non richiederà particolari permessi, questi saranno necessari soltanto nel caso in cui si vorrà modificare una foto o un video già presenti in galleria.

Lo stesso accadrà quando si proverà a scattare una foto o registrare un video direttamente all'interno dell'app.

L'app Prequel possiamo descriverla guardandola da due punti di vista. L'app offre tantissime opzioni per chi vuole modificare i propri scatti già presenti in galleria. In questo contesto troviamo davvero un mare di filtri. Questi sono suddivisi in diverse categorie, davvero numerose, e sono tutti molto accattivanti.

Chiaramente l'apprezzamento dei filtri proposti è soggettivo, ce ne sono alcuni che vi piaceranno più di altri. In ogni caso, possiamo dire che l'effetto è sempre accurato e nulla è lasciato al caso. L'editing delle immagini può avvenire caricando un preset relativo al filtro prescelto oppure andando a modificare manualmente vari parametri come la luminosità, il contrasto e tanto altro. In questo contesto troviamo l'ausilio dell'intelligenza artificiale: questa entra in gioco ad esempio per migliorare i tratti del viso quando nello scatto viene riconosciuto un volto.

La stessa intelligenza artificiale vi consiglierà quali sono gli aggiustamenti ottimali quando si proverà a modificare una foto manualmente, senza ricorrere ad alcun filtro. L'app aiuta molto l'utente alle prime armi, con tutorial e brevi animazioni che mostrano l'effetto di ogni filtro e come interagire con i parametri di personalizzazione delle immagini.

L'altro lato di Prequel lo troviamo nello strumento che permette di scattare e registrare video direttamente all'interno dell'app: questo è probabilmente uno dei valori aggiunti più rilevanti perché lo strumento di scatto e registrazione video permette di applicare i filtri di Prequel in tempo reale. Questo aiuta tantissimo a scegliere quello giusto in base al contesto di scatto. Gli screenshot che trovate in galleria vi mostrano qualche esempio pratico.

Se cercate un bonus di Prequel questo lo trovate sicuramente nello strumento che consente di generare degli avatar 3D a partire da foto scattate con il proprio smartphone: per fare ciò sarà necessario selezionare almeno 10 immagini che ritraggono lo stesso volto e poi l'intelligenza artificiale farà il resto del lavoro.

Insomma, Prequel ci ha sorpreso in positivo. Funziona bene e offre davvero tante alternative agli appassionati di foto e video editing. Prequel è molto adatta a chi intende personalizzare immagini e video per un utilizzo prettamente social. Non tutto è perfetto: l'app non permette di selezionare le immagini all'interno di servizi come Google Foto o simili, questo aiuterebbe molto soprattutto se nello storage interno sono presenti tanti file. Inoltre, i filtri sono tantissimi e questo non sempre è un bene perché a volte potrebbe risultare difficile orientarsi tra le tantissime alternative a disposizione.