La nostra prova di Infinity: il client perfetto per Reddit

Il mondo dei social è ormai saturo di alternative, le quali, nonostante l'alta competizione e la ridondanza di contenuti e funzionalità riescono comunque ad attrarre grandi masse. In questo mondo troviamo anche Reddit, una piattaforma che si è sempre distinta per diversi aspetti dagli altri attori nel contesto social. Reddit è un network dove gli utenti possono condividere qualsiasi tipo di contenuto, categorizzato in base alla tipologia dello stesso contenuto e agli interessi degli utenti. Ma oggi non parliamo di Reddit bensì di Infinity. Si tratta di un client open source che nasce proprio per Reddit e che si è rivelato interessante nell'utilizzo quotidiano.

Tante funzionalità che ci riportano ai tempi d'oro della personalizzazione su Android

Infinity for Reddit è un'app molto leggera e come tutti i progetti open source degni di nota non richiede alcun accesso ai dati personali e pochissimi permessi. Al primo avvio verrà infatti richiesto soltanto quello di mostrare le notifiche, per ovvie ragioni di funzionamento relativo a Reddit. Infinity è un client in piena regola di Reddit. Questo significa che offre la possibilità di accedere al proprio account Reddit e di consultare ogni angolo del social direttamente dall'app. Il suo funzionamento di client è ineccepibile, non abbiamo mai notato un'incertezza oppure una mancanza di chiarezza nel navigare all'interno dell'app. Ma allora perché dovreste usarlo al posto dell'app ufficiale di Reddit? Infinity for Reddit ha dalla sua parte una serie di personalizzazioni e opzioni molto interessanti, che chiaramente non trovate nell'app ufficiale. Infinity nasce come un progetto open source e la sua implementazione ha tenuto probabilmente conto delle richieste più frequenti da parte degli utenti Reddit. Andiamo a vedere quelle più interessanti: La modalità Lazy , quella che probabilmente è la più caratteristica. Attivandola sarà possibile scrollare automaticamente il feed di Reddit, come se fosse un rullo automatico che vi concede circa 3 secondi a post.

, quella che probabilmente è la più caratteristica. Attivandola sarà possibile scrollare automaticamente il feed di Reddit, come se fosse un rullo automatico che vi concede circa 3 secondi a post. Possibilità di visualizzare e consultare post.

post. Piena interazione con la visualizzazione dei commenti .

. Possibilità di votare e commentare tutti i post.

tutti i post. Possibilità di salvare i post di interesse.

i post di interesse. Possibilità di condividere qualsiasi tipo di contenuto sotto forma di post (testo, immagini, video e link).

qualsiasi tipo di contenuto sotto forma di post (testo, immagini, video e link). Funzionalità per modificare o cancellare post pubblicati in precedenza.

post pubblicati in precedenza. Piena gestione della visualizzazione dei contenuti per adulti.

Funzionalità per visualizzare tutti i subreddit e gli utenti seguiti.

Pieno controllo dei messaggi privati .

. Notifiche per i messaggi non letti dall'app.

Supporto al tema chiaro e tema scuro. Insomma avrete capito che si tratta di un'app molto completa, rivolta soprattutto a coloro che usano molto Reddit e che cercano delle opzioni di personalizzazione ad hoc, che chiaramente non sono disponibili con l'app ufficiale.

La modalità Lazy merita una prova