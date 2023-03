Abbiamo provato DeepL: la migliore altenativa a Google Translate con AI

Google Traduttore rappresenta il mezzo più diffuso generalmente per approcciare nuove lingue, soprattutto per traduzioni rapide e semplice. Ma chiaramente non è l'unico attore. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale su larga scala le gerarchie potrebbero cambiare e DeepL rappresenta già una valida alternativa nel settore. Abbiamo provato la sua app per Android e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

La traduzione diventa intelligente e contestuale

DeepL è una piattaforma che da anni opera nel settore delle traduzioni. A partire dal 2020 il servizio ha annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale per supportare le traduzioni, e il numero di utenti ha visto un balzo consistente. Attualmente DeepL è disponibile in varie piattaforme, compresa Android e iOS, e prevede anche diverse tipologie di abbonamento per gli utenti più esigenti.

L'app Android di DeepL è estremamente leggera e semplice da usare. Al primo avvio non richiederà alcun permesso per funzionare. Gli unici permessi che possono essere richiesti dall'app consistono nell'accesso alla fotocamera e al microfono, nel caso in cui si opti per la traduzione di testi fotografati oppure di testi letti e registrati come file audio.

Il funzionamento da puro traduttore di DeepL è sicuramente egregio. L'app funziona benissimo con tutte le lingue supportate, che sono moltissime, e propone anche la comoda funzionalità "Rileva lingua" che permette di risparmiare tempo senza dover impostare la lingua di provenienza del testo da tradurre. E fino a qui non troviamo grandi differenze tra DeepL e tutti gli altri traduttori in voga al momento.

Quello che secondo noi fa la differenza in DeepL sono la capacità di contestualizzazione e la varietà di soluzioni proposte. Anche a chi ha l'account free infatti DeepL offre diverse alternative di traduzione, anche nel caso in cui si parla di frasi o testi più lunghi.

Questo è senz'altro d'aiuto sia quando si tenta di capire il significato di un modo di dire straniero, ma anche quando si cerca di dare più colore alle proprie conversazioni. I due screenshot che trovate in basso mostrano proprio due casi del genere, in inglese e in francese. Inoltre, DeepL dimostra di saper interpretare correttamente anche le forme grammaticali colloquiali oppure scritte in maniera non completamente corretta.

Questi due aspetti secondo noi rivestono una particolare importanza quando si usa un'app del genere da smartphone. Perché soprattutto da smartphone è facile commettere errori di digitazione, magari con una tastiera che supporta solo l'italiano oppure che è impostata di default sulla lingua italiana.