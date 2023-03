Abbiamo provato Wanderlog: perfetto come diario di viaggio

In questi giorni abbiamo provato Wanderlog , un'app molto interessante che permette di programmare nei minimi dettagli i propri viaggi. Ci è piaciuta per diversi aspetti, andiamo a vederli insieme.

In questo periodo molti di noi sono tornati con la mente a pensare, e magari anche a fare, al tema dei viaggi . Con i periodi più bui della pandemia questo concetto è passato praticamente in ultimo piano un po' per tutti. Ora che sembra sia possibile scendere a compromessi e tornare a viaggiare, sappiamo che anche i nostri smartphone possono fornire un valido supporto nella programmazione e gestione di un viaggio.

Il compagno di viaggio virtuale

Wanderlog è un'app che appare molto ben fatta, con una dettagliata interfaccia grafica molto curata e coerente con le recenti linee guida del Material You. Potete averne un'idea osservando i primi screenshot che trovate nella galleria a fine articolo.

Lo scopo principale di Wanderlog è quello di programmare in maniera smart i propri viaggi.

Nel contesto di un viaggio sono ovviamente moltissime le variabili da considerare, a partire dagli spostamenti fino ad arrivare a tutti i posti da visitare, strutturando un programma fattibile.

L'app Wanderlog offre la possibilità di fare tutto questo, oltre a offrire diversi strumenti interessanti che possono tornare molto utili anche durante il viaggio stesso. Andiamo a vedere insieme le funzionalità principali dell'app:

Wanderlog prevede la possibilità di effettuare l'accesso con un account social, in modo da individuare in maniera automatica gli eventuali amici da invitare al diario di viaggio.

con un account social, in modo da individuare in maniera automatica gli eventuali amici da invitare al diario di viaggio. Tutto inizia con la programmazione della destinazione e delle date , le quali vanno inserite manualmente.

e delle , le quali vanno inserite manualmente. Successivamente sarà possibile selezionare e salvare posti da visitare. Tra questi troviamo i ristoranti, punti d'interesse, itinerari da percorrere a piedi. Molto interessante la possibilità di associare un tag personalizzato a ogni posto, in modo da categorizzare tutte le visite da fare durante il viaggio.

da visitare. Tra questi troviamo i ristoranti, punti d'interesse, itinerari da percorrere a piedi. Molto interessante la possibilità di personalizzato a ogni posto, in modo da categorizzare tutte le visite da fare durante il viaggio. Wanderlog permette anche di inoltrare email associate alle prenotazioni effettuate per il viaggio in modo da sincronizzare automaticamente le informazioni sull'alloggio e sugli spostamenti da fare. Con la versione Pro sarà anche possibile sincronizzare automaticamente l'account Gmail per questo scopo.

associate alle prenotazioni effettuate per il viaggio in modo da sincronizzare automaticamente le informazioni sull'alloggio e sugli spostamenti da fare. Con la versione Pro sarà anche possibile automaticamente l'account per questo scopo. La sezione Itinerario permetterà di programmare al minuto tutti gli spostamenti da effettuare giorno per giorno, in modo da avere anche un'idea di quanto tempo si avrà a disposizione per visitare i punti d'interesse selezionati.

permetterà di programmare al minuto tutti gli spostamenti da effettuare giorno per giorno, in modo da avere anche un'idea di quanto tempo si avrà a disposizione per visitare i punti d'interesse selezionati. Troviamo anche una sezione che consiglia i posti da visitare in base alla destinazione scelta.

in base alla destinazione scelta. Molto utile la sezione che permette di tenere traccia di tutte le spese effettuate durante il viaggio, la quale include anche la possibilità di ripartire automaticamente le spese tra tutti i partecipanti al viaggio.

effettuate durante il viaggio, la quale include anche la possibilità di ripartire automaticamente le spese tra tutti i partecipanti al viaggio. Per gli spostamenti, come treni e aerei, e per gli alloggi è possibile anche avviare lo strumento di ricerca e prenotazione nel caso in cui fosse ancora necessario effettuare la prenotazione.

Insomma, avrete ben capito che a Wanderlog non manca nulla.

L'app ha tutte le carte in regola per diventare un diario di viaggio completo, senza la necessità di usare altre app. Immaginatevi al terminal dell'aeroporto in procinto di partire: Wanderlog potrebbe davvero essere l'unica app di cui si avrà bisogno visto che permette anche di accedere rapidamente alla carta d'imbarco.

Tra le pecche troviamo l'interfaccia disponibile esclusivamente in inglese, e l'impossibilità di essere usata senza connessione internet per coloro che non si abbonano alla versione Pro. Quest'ultimo aspetto può fare davvero la differenza in negativo nel caso di viaggio extra UE in cui non si potrebbe avere a disposizione connessione internet.