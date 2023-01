La nostra prova di Shop: una nuova finestra sull'e-commerce

Quando si parla di e-commerce pensiamo subito ad Amazon , la piattaforma che attualmente detiene lo scettro nel settore per numero di utenti e per categorie di prodotti venduti. Ad oggi però è difficile trovare un servizio più trasversale . Negli ultimi giorni abbiamo provato Shop , una piattaforma con tante potenzialità che prova proprio a fornire quella traversalità che manca nel settore.

Shop è tanti store online, ma non solo

Abbiamo accennato alla trasversalità e per Shop possiamo dire che questo concetto è alla base della sua piattaforma. Shop arriva come un'app per dispositivi Android e iPhone, la quale permette di accedere a diversi aspetti dell'e-commerce.

Partendo dall'interfaccia grafica, riconosciamo subito la cura che hanno investito gli sviluppatori nel rendere il servizio comprensibile e di facile orientamento. Troviamo una sezione principale all'interno della quale vengono proposti alcuni prodotti che dovrebbero essere consigliati in base agli interessi personali. Chiaramente, almeno all'inizio, gli articoli proposti potrebbero non essere accuratamente selezionati in base ai propri interessi perché l'app effettivamente non vi conosce.

Quindi troviamo una sezione in cui sono raccolti tutti i prodotti disponibili su Shop divisi in categorie. Cominciamo subito col chiarire che la piattaforma ospita molti articoli di abbigliamento, tra i quali troviamo anche le scarpe. Oltre a questi troviamo un discreto numero di articoli per l'arredamento domestico.

Infine, troviamo la sezione personale, quella in cui vengono raccolti gli ordini effettuati con Shop e gli ordini per i quali si sta eseguendo il tracking. Questa è una delle peculiarità più interessanti di Shop: il servizio permette infatti di seguire in tempo reale la spedizione degli ordini effettuati online, anche degli ordini non effettuati su Shop ma su altri store.

A breve vedremo come funziona nel dettaglio questa funzionalità.

L'elenco che segue quindi descrive tutte le funzionalità principali dell'app Shop, che poi sono quelle che ci hanno convinto maggiormente:

Shop raggruppa una serie molto lunga di store online . Effettuando una semplice ricerca di un articolo si troveranno diversi risultati provenienti da diversi store online minori che si appoggiano a Shop. Questo aspetto è molto interessante perché permette di scovare articoli che magari sugli store più grandi non si trovano e allo stesso tempo si rivela utile per i piccoli commercianti che possono guadagnare visibilità anche nel contesto e-commerce. Interessante anche la possibilità, soprattutto per gli articoli di arredamento, di acquistare l'installazione in casa e selezionare la modalità di pagamento a rate.

In conclusione, ci sentiamo di consigliarvi Shop anche solo in veste di piattaforma di e-commerce.

Questo perché Shop permette di raggiungere tutti quegli store minori che hanno poca visibilità su internet ma che magari hanno in vendita proprio quell'articolo che state cercando ad un prezzo vantaggioso.