La nostra prova di Palette: l'app per i maniaci della personalizzazione

Abbiamo spesso sottolineato quanto sia bello il mondo Android proprio per la personalizzazione che viene concessa agli utenti. I dispositivi Android sono sempre stati caratterizzati da un alto tasso di possibilità di personalizzazione, anche da parte di coloro che non vogliono e non possono ricorrere a pratiche più complicate come il modding.

Per livello base di personalizzazione si intende quindi la possibilità di cambiare launcher, personalizzare le icone e aggiungere widget personalizzati e fatti su misura per le proprie esigenze. Tutto ciò può essere svolto in autonomia, scaricando app e tool ufficiali dal Play Store e senza invalidare la garanzia.

Un punto a sfavore di questa pratica consiste nel fatto che per ottenere una buona e gradevole personalizzazione è necessario avere molto tempo a disposizione per reperire il launcher, gli icon pack e i tool per personalizzare i widget giusti. Palette è l'app che risolve questo problema.

L'abbiamo provata per qualche giorno e vi raccontiamo perché ci è piaciuta.