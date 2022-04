Proton Calendar arriva su Android: i vostri impegni sono al sicuro!

I più attenti alla sicurezza online conosceranno sicuramente Proton Mail , servizio di posta elettronica focalizzato sulla privacy e sulla sicurezza di tutti i dati. Sempre dalla stessa azienda, ecco che arriva Proton Calendar , che porta lo stesso livello di sicurezza anche per quanto riguarda la gestione degli eventi e degli impegni.

L'app per smartphone, al momento presente solo su Android, è stata rilasciata dopo un lungo periodo di beta testing: Proton Calendar utilizza un "modello di sicurezza innovativo e completo", che permette di mettere al sicuro, tramite crittografia, tutti i dettagli dell'evento, inclusi il nome dell'evento, i partecipanti e dettagli come posizione, note o descrizioni.

Non mancano poi funzionalità avanzate come la possibilità di gestire più fusi orari, diverse visualizzazioni per il calendario, widget e supporto alla dark mode. Con la funzione Easy Switch poi è possibile passare da un'app calendario "tradizionale" a Proton Calendar importando tutte le informazioni degli eventi. È possibile scaricare Proton Calendar gratuitamente dal Play Store.

Scarica da Play Store