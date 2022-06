Dite addio ai promemoria basati sulla posizione da Assistant, Google li sta per rimuovere

Google sta facendo un po' di pulizie di primavera per quanto riguarda l'impostazione dei Promemoria dal suo assistente vocale. Secondo infatti alcuni utenti su Reddit, sta scomparendo la possibilità di impostare promemoria in Google Assistant basati sulla posizione (screenshot sotto).

Come cambiare la voce in Google Maps

La notizia è piuttosto sorprendente, anche perché la stessa funzione in Google Keep, introdotta l'anno scorso, continua a funzionare senza problemi. La pagina italiana di supporto di Google non sembra indicare alcuna novità in questo senso, e noi siamo riusciti a impostare un promemoria basato sulla posizione da Assistant senza problemi, ma il sito 9to5Google afferma che visitando la pagina dei Promemoria (app Google > avatar > Promemoria) viene visualizzato il seguente banner blu: