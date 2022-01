Prestate attenzione a SMS e pubblicità! Due malware tornano a minacciare i dispositivi Android

Avevamo già parlato di due malware Android molto pericolosi, Teabot e Flubot, ora Bitdefender Labs ne ha annunciato i dati di diffusione. Bitdefender ha intercettato oltre 100.000 messaggi SMS che cercavano di diffondere Flubot, che per attirare le vittime a cliccare su link dannosi usano SMS come "Sei tu nel video". Per quanto riguarda Teabot (che ha 17 varianti), è stato distribuito sfruttando le pubblicità all'interno di applicazioni autorizzate su Google Play Store, come 'QR Code Reader – Scanner App', app con più di 100.000 download.

Ricordiamo che attraverso Teabot i criminali informatici saranno in grado di intercettare i messaggi, rubare i codici di autenticazione di Google e persino prendere il pieno controllo remoto dei dispositivi, mentre Flubot ruba dati bancari, contatti, SMS e altri tipi di dati privati dai dispositivi infetti.