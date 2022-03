Preoccupati dei tracker? Google ne starebbe integrando il rilevamento direttamente in Android

Il mondo dei tracker sta cercando una propria identità in seguito al nascere di una serie di problemi per la sicurezza. Apple domina il mercato con i suoi AirTag e dopo una serie di critiche ha rilasciato da qualche mese un'app per Android, seguita a stretto giro da Tile, proprio per scoprire se nei paraggi dell'utente ci sono dei tracker non previsti e così accorgersi se si è "seguiti".

Ora secondo i ragazzi di 9to5Google che hanno decompilato l'ultima versione (22.12.13) dei Play Services, Google sembra al lavoro a una funzione simile direttamente integrata in Android.