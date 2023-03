Il Play Store ha una nuova funzione potenzialmente utilissima per sincronizzare le app

Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, sul Play Store è apparsa una nuova opzione che permette di sincronizzare automaticamente le app installate su tutti i dispositivi sui quali è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Sin dalla sua nascita Android ha potuto fare affidamento su una solida piattaforma per ospitare le app da installare, quella nata come Android Market e che attualmente conosciamo come Play Store (questa è la guida dettagliata per installarlo). Nelle ultime ore proprio il Play Store ha visto arrivare una novità potenzialmente molto utile .

La nuova opzione si trova all'interno della sezione Gestione app e dispositivi del Play Store, alla quale vi si accede tramite il menu associato al proprio profilo nella schermata home del Play Store.

La funzionalità che sta introducendo Google comunque non sarà retroattiva, ovvero non prevede l'installazione sui dispositivi sincronizzati delle app installate in precedenza. Inoltre, non è prevista una sincronizzazione dell'installazione degli aggiornamenti associati alle app.

In generale ci sembra davvero una funzionalità molto utile, soprattutto per coloro che usano diversi dispositivi connessi al mondo Android. La distribuzione è ancora limitata, noi infatti ancora non l'abbiamo ricevuta. Confidiamo che non manchi molto.