Google rimuove dal Play Store i numeri di versione delle app, ma perché?

Il Play Store (qui trovate come farvi rimborsare) ultimamente sembra al centro di una serie di cambiamenti "poco meditati", per dirla con un eufemismo.

All'inizio del mese scorso c'è stata la questione dei permessi delle app, la cui lista è stata prima rimossa dal Play Store dopo l'introduzione di Sicurezza dati e poi rimessa a furor di popolo.

Ora è apparsa un'altra modifica (nell'app, non in Play Store web) di cui non si comprende il motivo, e cioè la rimozione del numero di versione di un'app dalla sezione Informazioni.

Come potete vedere dagli screenshot sotto per l'app Calendario di Google, prima si poteva vedere il numero di versione dell'app sotto la voce Info sull'app, dove compariva come la prima voce della lista (immagine a sinistra). Ora invece la versione non è più disponibile e appaiono solo le righe successive (immagine a destra).