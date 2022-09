Sul Play Store le recensioni diventano finalmente più attinenti al vostro smartphone

Il Play Store è un punto di riferimento per milioni di utenti da smartphone, tablet e non solo. Il suo enorme bacino di app costituisce vantaggi e svantaggi.

Canale Telegram Offerte

La grande alternativa di app si contrappone alla difficoltà di valutare i prodotti in base alle recensioni degli utenti, anche perché l'esperienza con un'app può cambiare in modo rilevante in base alla tipologia di dispositivo che si sta usando.

Forse proprio per questo motivo Google ha annunciato, l'anno scorso, una novità che permette di filtrare le recensioni sul Play Store in base al modello del proprio smartphone. L'animazione qui in basso vi fornirà un esempio pratico della funzionalità.