Play Store offerte della settimana: dal 7 al 13 novembre le app e i giochi imperdibili

Ancora offerte sul Play Store: come accade ormai quasi ogni giorno, anche oggi è stato abbassato il prezzo di alcune applicazioni e giochi sullo store digitale di Google. Gli sconti durano all'incirca una settimana, per cui se c'è qualche app interessante è meglio non farsela scappare.

In particolare, tra le app più interessanti citiamo sicuramente TouchNap: si tratta di un'app davvero particolare, che promette di svegliare l'utente "al momento giusto durante un sonnellino". Il funzionamento è davvero semplice: basta infatti tenere in mano il telefono con due dita sullo schermo mentre ci si addormente. L'app rileverà quando la pressione delle dita sarà "debole" e sveglierà l'utente proprio in quel momento (perché "questo è il momento migliore per svegliarsi da un pisolino", si legge nella descrizione dell'app sullo store).

Per chi invece è alla ricerca di un nuovo gioco per smartphone, non possiamo che menzionare The Bug Butcher: il titolo di Noodlecake (sviluppatori di Alto's Adventures) è uno sparatutto d'azione in grafica 2D nel quale l'obiettivo è uccidere i tantissimi insetti e mostri che appariranno a schermo.