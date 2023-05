Il Play Store si arricchisce di nuove offerte: tra i giochi in sconto, Doom & Destiny Worlds e Tempest

Come ci ha abituato da tempo, il Play Store è tornato nuovamente a presentare diverse offerte ai suoi utenti. In queste ore, infatti, lo store delle applicazioni di Google ha messo in vetrina nuovi sconti che coinvolgono app e giochi dedicati ai dispositivi Android.

All'interno di questo articolo, dunque, indicheremo i nuovi titoli gratis o in sconto, ovviamente per un tempo limitato. Dunque, se vi interesserà qualcosa, correte subito a scaricare l'app in questione e ad installarla. A riguardo, potrebbe tornare utile consultare la nostra guida su come installare il Play Store su di un dispositivo Android.