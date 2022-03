A breve non sarà più possibile acquistare o noleggiare film dal Play Store

Si è tratta di una lenta migrazione, avviata lo scorso anno, con il lancio dell'app Google TV ed il rebrand di Play Film, che giungerà del tutto a compimento solo tra poco più di un mese. Ovviamente, tutti gli acquisti effettuati in precedenza sono già disponibili su Google TV, dove gli utenti trovano già la stessa esperienza di Play Film, al netto della nuova grafica.

La conferma di questo passaggio finale arriva sia dal forum di supporto Google, che da un'email che l'azienda sta inviando in questi giorni ai propri utenti, il cui testo è disponibile qui sotto.

L'app Google TV sarà la tua nuova destinazione per i contenuti di intrattenimento

L'anno scorso l'app Google TV è stata riprogettata per aiutarti a sfogliare film e programmi delle tue app di streaming

preferite in un unico posto e a scoprire nuovi contenuti da guardare con consigli basati su ciò che ti piace di più.

A partire da maggio 2022, l'app Google TV sarà la tua destinazione per acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sul tuo dispositivo mobile Android. Nell'app Google Play, Play Film non sarà più supportato. Google Play continuerà a essere il tuo negozio per app, giochi e libri. Su Google TV troverai la stessa esperienza che già conosci in Google Play Film, con nuove uscite, contenuti da noleggiare, offerte e fantastici consigli per te.