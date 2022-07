Le nuove regole del Play Store di Google prendono di mira gli annunci fastidiosi

Dopo aver annunciato l'introduzione dei controlli sui permessi delle applicazioni, Google interviene di nuovo sul Play Store, in particolare modo per modificare le politiche circa gli annunci pubblicitari all'interno delle app per smartphone Android. In questo senso, dal 30 settembre 2022 ci saranno importanti novità.

Ad esempio, il colosso di Mountain View ha applicato uno stop alle pubblicità improvvise. Capita a tutti, infatti, di essere "sorpresi" da un annuncio durante la lettura di un articolo oppure mentre si sta giocando. Ebbene, tutto ciò non accadrà più. Inoltre, verranno vietate le pubblicità a schermo intero che non consentono di chiuderle entro 15 secondi. A questo limite, però, ci sono due eccezioni: se scegli volontariamente di guardare un annuncio per ottenere una sorta di premio oppure se compaiono durante un'interruzione dell'azione.

Google, inoltre, sta apportando delle modifiche anche sul modo in cui le app possono implementare ed utilizzare gli strumenti VPN integrati di Android. Le app, infatti, non potranno utilizzarli per raccogliere i dati degli utenti, a meno che non ottengano dagli stessi un'autorizzazione esplicita. Tra l'altro, sarà vietato utilizzare le VPN per aiutare gli utenti a bypassare o modificare gli annunci di altre app.