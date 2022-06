Ora potete usare i Play Points per pagare sul Play Store: ecco come

Dopo l'ultimo Google I/O abbiamo visto Google introdurre la possibilità di usare i Play Points tra i metodi di pagamento ufficialmente disponibili sul Play Store. Ora vi è l'ufficialità, con Google che sta distribuendo la novità su smartphone e non solo.

I Play Points sono una sorta di punti fedeltà che vengono elargiti da Google a ogni utente che completa acquisti sul suo Play Store. L'acquisizione di Play Points varia in base allo status dell'utente, ovvero in base al numero di acquisti effettuati nel tempo. Andiamo quindi a vedere come usarli per pagare prodotti venduti sul Play Store: