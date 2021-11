Play Film è diventato Google TV

Annunciato poco più di un mese fa, la transizione dell'app Play Film a Google TV si completa solo oggi, con nuova icona e nuova grafica finalmente in rollout su tutti gli Android.

Play Film diventa quindi Google TV, un'app pensata per farvi scoprire nuovi film e serie TV, che poi potrete vedere sui vostri servizi di streaming preferiti o acquistare/noleggiare.

Potete aggiungere i vostri contenuti alla vostra lista titoli, in modo non solo da averli sempre a portata di mano, ma anche per poter ricevere notifiche in caso di acquisto/noleggio disponibile, riduzione del prezzo ed eventuali possibilità di vederli gratuitamente.

Peccato che i soli servizi di streaming supportati al momento siano Prime Video e Disney+, con la promessa che se ne saranno aggiunti altri Google ce lo farà sapere. Questo significa che se un film o una serie fosse disponibile altrove, Google TV non ve lo segnalerà per adesso, il che è davvero un peccato perché limita parecchio l'utilità del servizio.

Tra le altre opzioni abbiamo anche una funzione telecomando, per controllare eventuali dispositivi connessi, come la Shield, ma solo un'aggiunta non essenziale, anzi, è anche un po' doppione.

A seguire trovate alcuni screenshot della nuova interfaccia, che dovrebbe essere già arrivata anche sul vostro dispositivo: se avevate installato Play Film cercatela tre le altre app, e vedrete che ora è diventata Google TV.