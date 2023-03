Planta è l'app per avere il pollice verde: la cura delle piante alla portata di tutti

Tra le tante tipologie di app troviamo anche quelle che supportano nel prendersi cura delle piante . Gli organismi vegetali che popolano le case e i giardini di milioni di persone necessitano di attenzioni e cure che non tutti conoscono. Planta è un'app di queste: l'abbiamo provata per qualche giorno e ci è piaciuta molto. Andiamo a vedere per quali motivi.

Spesso parliamo di come la tecnologia oggigiorno riesce a supportarci in tantissime attività. Abbiamo lo smartphone sempre a portata di mano e questo ci dà accesso a tantissime app e servizi che aiutano nella sfera lavorativa, in quella relativa allo studio e personale.

Lunga vita alle vostre piante

Quante volte vi è capitato di ricevere in regalo una pianta, soprattutto da interno per la casa, e non avere la minima idea di come prendersene cura? Magari anche partendo con buoni propositi, un po' come si fa quando si paga il primo mese di abbonamento in palestra, non è semplice far sopravvivere un vegetale se non si conosce di cosa ha bisogno.

È opinione comune che l'innaffiamento sia il principale, se non unico, fattore che decide se una pianta può vivere o meno. In realtà non è così, e l'app Planta può insegnarcelo nel dettaglio.