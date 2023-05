Pixel Launcher si aggiorna: novità per lo strumento di ricerca

Google conferma il suo impegno nell'ambito software per app e servizi dedicati ai dispositivi Android. Nelle ultime ore sono arrivate delle novità che riguardano il Pixel Launcher, il launcher integrato in Android per i suoi Pixel.

La novità della quale parliamo riguarda da vicino lo strumento di ricerca del Pixel Launcher, lo stesso strumento che negli ultimi mesi è diventato sempre più globale introducendo la ricerca online e quella dei contenuti in locale.