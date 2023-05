L'app Google odia i Pixel: li scalda come fornetti senza ragione

Un utente ha riportato il seguente screenshot (immagine sotto), affermando "Non ho toccato il telefono nell'ultima ora. È appena stato su un caricabatterie wireless standard" e di aver riportato il dispositivo a una versione precedente (all'aggiornamento di maggio, NdR) del sistema operativo. Ciononostante, è ancora molto caldo, ma almeno la batteria si carica.

Negli ultimi mesi, gli utenti Pixel non sono stati particolarmente "coccolati" da Google, che ha rilasciato gli aggiornamenti in notevole ritardo rispetto al solito, ma l'ultimo problema sembra essere ben più grave di una semplice delusione.

A vedere lo screenshot qui sopra e a leggere i commenti su Reddit, sembra che il responsabile sia l'app Google e, in misura minore, l'app Android System Intelligence. Sembrerebbe che tutto sia nato dopo l'ultimo aggiornamento rilasciato il 12 maggio, e per questo motivo alcuni sconsigliano proprio di installarlo.

Il problema è che tornando a una versione precedente dell'app Google il bug non si risolve completamente. Diversi utenti riportano infatti che anche installando una versione molto precedente, pur risolvendo la questione del surriscaldamento notano ancora un certo battery drain, e addirittura un utente che ha ripristinato il telefono alle impostazioni di fabbrica e reinstallato la maggior parte delle app è ancora con il telefono bollente che si scarica velocemente.

L'opinione di alcuni quindi è che invece sia un problema lato server, ma il supporto di Google non è stato di molto aiuto. Nella pagina del supporto relativa alla richiesta, il team ha risposto in maniera poco specifica, suggerendo delle soluzioni generiche e addirittura linkando una pagina su "Come ottenere il massimo dalla batteria del Pixel".

Nondimeno, il bug è piuttosto diffuso, e la pagina del supporto indica che almeno 677 utenti ne soffrono. Ma per dare un'indicazione, mentre stavamo scrivendo l'articolo in un minuto è passato da 671 a 677, quindi sicuramente nelle prossime ore aumenterà.

Nell'attesa di una risposta ufficiale, a chi dovesse soffrire dello stesso problema l'unico consiglio che possiamo dare è quindi provare di installare una versione dell'app Google precedente almeno al primo maggio.