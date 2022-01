Pixel 5a , Pixel 6 e 6 Pro supporteranno l'HDR su Netflix

Netflix ci ha messo un po', ma finalmente i Google Pixel 5a, 6 e 6 pro, riceveranno il supporto ufficiale per l'HDR. La conferma è visibile in questa pagina di supporto Netflix, dove tra i dispositivi abilitati all'HDR sono stati inseriti i Pixel in questione.

L'assenza di supporto ufficiale era nota da mesi ai possessori di Google Pixel, tant'è che molti di loro si solo lamentati su Reddit di questa mancanza.

Cosa cambia adesso? Semplicemente quando vedrete un contenuto su Netflix che sia stato registrato in HDR, l'esperienza visiva sarà più gradevole, perché avrete a disposizione una gamma di colori maggiore rispetto a prima, ed un contrasto accentuato.