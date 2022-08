Arriva Outlook Lite: appena 5 MB di app, per dispositivi con 1 GB di RAM

La dimensione complessiva del software è di 5 MB e l'azienda afferma che la sua installazione utilizzerà uno spazio di archiviazione estremamente ridotto. Tra l'altro, dovrebbe funzionare piuttosto bene anche sui dispositivi dotati di solo 1 GB di RAM e su tutte le reti mobile, comprese quelle 2G e 3G ancora utilizzate in molti Paesi. A riguardo, Microsoft sta rendendo disponibile questa applicazione in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, India, Messico, Perù, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Turchia e Venezuela. La versione lite supporterà gli account Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 e Microsoft Exchange Online.

Buone notizie per gli utenti di Outlook e che magari posseggono un dispositivo Android di fascia bassa. Microsoft , infatti, in questi giorni sta procedendo al rilascio di una nuova app di Outlook più piccola e veloce. Questa versione lite offrirà performance più elevate e comporterà un utilizzo inferiore della batteria, nonostante includa le principali funzionalità dell'app "normale".

Secondo Pradeep Elavarasan, senior product manager di Microsoft, l'obiettivo di questa iniziativa è quello di "rendere l'app di posta elettronica più accessibile agli utenti che utilizzano dispositivi meno performanti in tutto il mondo". La stessa Microsoft, inoltre, sta continuando a testare una nuova app Outlook per Windows.

Insomma, si tratta di una notizia interessante per tutti gli utenti che preferiscono non "appesantire" eccessivamente il proprio dispositivo. La stessa strada di Microsoft, in passato, è stata già percorsa da Meta, che rilasciò una versione lite dell'app di Facebook, apparsa per la prima volta nel 2015 con un peso complessivo di solo 1 MB. Anche Google si è dedicata all'ottimizzazione del software per smartphone economici con la sua linea di app "Android Go".