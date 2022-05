Opzioni sviluppatore Android: come attivarle e cosa fanno

Come accedere alle Opzioni sviluppatore

Come anticipato in apertura, le Opzioni sviluppatore non sono direttamente accessibili per impostazione predefinita, ma bisogna abilitarle. Il processo esatto varia da dispositivo a dispositivo, ma il concetto di base è che bisogna trovare il Numero build nelle Impostazioni (in genere sotto la voce Informazioni sul telefono). Se non riuscite a trovarlo, potete cercare "numero build" nel campo ricerca (quello con la lente d'ingrandimento) nella parte alta dello schermo una volta aperta l'app Impostazioni.

andate in Impostazioni

cliccare su Informazioni sul telefono (ultima voce)

(ultima voce) trovate su Numero build (ultima voce)

(ultima voce) continuate a cliccarci sopra finché non viene visualizzato un messaggio di conferma (e in alcune versioni verrà richiesta la password di sblocco), che dirà "Ora sei uno sviluppatore"

(e in alcune versioni verrà richiesta la password di sblocco), che dirà "Ora sei uno sviluppatore" tornate indietro in Impostazioni

La posizione delle Opzioni sviluppatore varia tra i vari dispositivi Android, ma in genere si trova sotto la voce "Sistema", altrimenti potete trovarla con la ricerca come per Numero build".