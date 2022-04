Opera per Android adesso ha una VPN che potrete sfruttare su tutto lo smartphone

La funzione, chiamata VPN Pro , espande l'attuale caratteristica di Opera che permette in modo del tutto gratuito di usufruire di una connessione VPN per chi naviga con il suo browser. Con VPN Pro , infatti, si avrà una VPN estesa a tutto il dispositivo , e senza bisogno di installare altre applicazioni oltre al browser stesso.

Opera VPN Pro è in offerta di lancio al prezzo di 2,99 dollari al mese o 1,99 dollari al mese per un abbonamento di tre mesi. L'azienda offre una prova gratuita di 7 giorni, e dà una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per quanto riguarda le specifiche richieste, bisogna avere un dispositivo con Android 6.0 (o versioni successive) e come detto per attivarla basta installare l'ultima beta di Opera (versione 68.2) ed effettuare l'abbonamento direttamente dal browser.

Se siete interessati, qui trovate la pagina della società con tutte le informazioni, mentre sotto il badge per scaricare l'app dal Play Store.

Scarica da Play Store