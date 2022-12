Google vuole Chrome sempre più simile a Pixel Launcher

Nelle ultime ore Google sembra aver introdotto un nuovo look per Chrome, il quale riguarda nello specifico la barra degli indirizzi del borwser, conosciuta anche come la omnibox .

Conosciamo ormai bene la propensione che ha Google per rinnovare tutte le sue app e servizi per smartphone e non solo. Tra queste troviamo sicuramente Chrome , il browser web più usato al mondo.

La nuova veste grafica della barra degli indirizzi di Chrome mostra un design che non offre più il leggero riquadro rettangolare in sovraimpressione rispetto allo sfondo di Chrome, mentre questo avviene invece per i risultati suggeriti durante la digitazione.

Rimane il collegamento rapido contrassegnato dall'icona a forma di freccia per accedere rapidamente al suggerimento dato durante la digitazione.

Il nuovo look per la omnibox di Chrome che abbiamo appena visto è attualmente disponibile per un ristretto numero di utenti, anche per coloro che hanno installato la versione stabile di Chrome. Questo suggerisce che Google sta conducendo un A/B testing della novità. Non sappiamo quando ha in mente di distribuirla più su larga scala.