Nuove offerte sul Play Store: The House of Da Vinci 2, Klocki e tanto altro!

Spesso vi parliamo delle app e dei giochi scontati sul Play Store, e anche oggi sullo store di BigG sono stati aggiunte nuove offerte: oggi, in particolare, ci sono tanti giochi interessanti proposti ad un prezzo più basso del solito, tra cui citiamo sicuramente The House of Da Vinci 2 e Klocki, ma non manca ovviamente qualche app interessante da non farsi scappare. Come sempre, vi ricordiamo che è possibile chiedere un rimborso per gli acquisti effettuati sul Play Store: qui la nostra guida per effettuare la semplice procedura.

The House of Da Vinci 2 è ovviamente il seguito di The House of Da Vinci: il gioco è ambientato in epoca rinascimentale e l'obiettivo è quello di risolvere una serie di enigmi, ovviamente ispirati al genio italiano. Questa la trama del gioco: