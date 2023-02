Nuove offerte dal Play Store: sconti per Underworld Office, Argo's Choice, 7Days e altro ancora

Le offerte sul Play Store non si fermano mai. Anche oggi, infatti, è possibile approfittare di sconti applicati su app e giochi, che per un tempo limitati sono offerti gratis oppure ad un prezzo particolarmente basso. Tra i titoli più interessanti, sicuramente rientrano Underworld Office, Murders on Budapest, Argo's Choice: Offline Game, 7Days: Offline Mystery Story e tanto altro ancora.

Prima di entrare nel vivo della notizia, ci soffermiamo un attimo su Underworld Office. Si tratta di un gioco di narrazione interattiva, un'avventura in cui ogni scelta presa dal protagonista può diventare cruciale. Ecco la descrizione allegata sul Play Store: "Prova il nostro romanzo visivo, un romanzo misterioso in cui le scelte contano! Stiamo offrendo il nostro gioco di narrazione interattivo chiamato "Underworld Office" nel mondo di Adventure Games. Tutte le nostre storie, romanzi misteriosi sono scritti da autori diligentemente selezionati".