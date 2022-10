Offerte del giorno sul Play Store: Neo Monsters, 911 Operator e tanto altro

Anche oggi ci sono nuovi sconti sul Play Store: come accade praticamente ogni giorno, Google ha deciso di proporre ad un prezzo più basso tantissime app e giochi (gli sconti toccano spesso anche il 100%). Questa volta troviamo molti giochi ad un costo più basso, ma non manca ovviamente qualche applicazione interessante da non farsi scappare.

Offerte Amazon

Tra i giochi in sconto, vale la pena citare NeoMonsters, un RPG strategico con combattimento a turni che mette faccia a faccia due squadre con un massimo di 16 mostri, e 911 Operator, gioco nel quale il giocatore deve rispondere alle chiamate d'emergenza, reagire in modo appropriato alla situazione, dare istruzioni di primo soccorso o richiedere l'intervento della polizia, dei vigili del fuoco o dei paramedici.

Tra le app interessanti, citiamo invece Memorize: Learn Korean Words, app che permette di imparare parole coreane mettendosi alla prova in tantissime sfide, e Scientific Calculator Scalar, che altro non è che una calcolatrice scientifica che supporta anche un linguaggio di scripting matematico per eseguire operazioni avanzate.

App e giochi in sconto