App e giochi in offerta sul Play Store: c'è il gioco di carte Mystic Vale per gli amanti del genere!

È di nuovo tempo di sconti sul Play Store: sul negozio digitale di Google ci sono spesso applicazioni e giochi proposti ad un prezzo scontato rispetto al solito (e molte volte si parla anche di uno sconto del 100%), e dunque ecco la lista aggiornata ad oggi, 26 ottobre 2022, dei contenuti scontati.

Offerte Amazon

Citiamo qualche applicazione o gioco interessante tra le offerte di oggi: WhatsArt è un interessante icon pack che permette di rendere le icone del proprio smartphone "come se fossero disegnate a mano", Galaxy Genome [Space Sim] è invece un gioco open world a tema spaziale, nel quale bisogna distruggere le astronavi dei nemici e nel frattempo personalizzare e migliorare le proprie.

Gioco da non farsi scappare, almeno per gli amanti del genere, è Mystic Vale: si tratta di un "gioco da tavolo" nel quale utilizzare delle carte per vincere scontri (anche online) contro i propri avversari. Questa la descrizione del gioco sul Play Store:



Con l'innovativo Card Crafting System, puoi continuare a migliorare e costruire le tue carte per creare un mazzo vario ed efficace.

App e giochi in sconto