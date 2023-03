In offerta su Android un gioco che non pensavate potesse esistere

Se siete fan del Monopoly, non potete perdervi l'offerta del Google Play di oggi, che propone una variante del Sudoku insaporita dall'immortale Mr. Monopoly. Come dimenticare infatti il protagonista del gioco dei primi anni del novecento inventato da Elizabeth (Lizzie) Magie per spiegare la teoria dell'imposta unica di Henry George?

Ma le novità non finiscono qui. Tra i giochi e le app in sconto della giornata odierna abbiamo anche Millimeter Pro, un'app che consente di effettuare misurazioni con il vostro smartphone Android, e il gioco di sopravvivenza RUSTY: Island Survival Pro. Andiamo a scoprirli tutti.