Offerte app e giochi sul Play Store: non lasciatevi scappare LIMBO!

Come accade praticamente ogni giorno, anche oggi ci sono nuove offerte sul Play Store: diverse applicazioni e giochi sono proposte, per un tempo limitato, ad un prezzo scontato, anche del 100%. Oggi, in particolare, ci sono diversi giochi interessanti in sconto, tra cui l'apprezzato LIMBO.

Offerte Amazon

LIMBO è platform 2D che fa largo uso della fisica per controllare il personaggio del giocatore e i tantissimi oggetti ambientali: il protagonista è un ragazzo senza nome alla ricerca della sorella che si ritrova in un mondo pericoloso e pieno di trappole. Il gioco, completamente in bianco e nero, è stato rilasciato nel 2010 per Xbox, e in seguito è arrivato su tantissime piattaforme.

Tra le varie offerte, vale comunque la pena citare l'utilizza app Battery Widget, che permette appunto di aggiungere un widget con la percentuale della batteria altamente personalizzabile, i giochi 60 Seconds! Reatomized e 60 Parsecs!, caratterizzati da un gameplay davvero particolare, e l'app Display Calibration Pro che appunto permette di calibrare il display dello smartphone.

App e giochi in sconto