Le nuove offerte del Play Store: non perdetevi Evoland!

Ancora una volta, sul Play Store ci sono nuove offerte: come spesso accade, diverse applicazioni e giochi sono proposte, per un tempo limitato, ad un prezzo scontato, anche del 100%. Oggi, in particolare, ci sono diversi giochi interessanti in sconto, tra cui il particolarissimo Evoland.

Evoland è un GDR che ripercorre tutta la storia dei videogiochi: il titolo inizia con uno stile NES, ovvero con grafica in due dimensioni e con pochi colori a schermo, ma il protagonista può aprire delle casse durante la sua avventura e sbloccare nuove meccaniche di gioco o una grafica in 3D.

Segnaliamo anche la presenza di Murders on Budapest, gioco con grafica cartoon nel quale bisognerà risolvere un mistero, e Not Exactly A Hero: Story Game, titolo che invece fa della trama il suo punto di forza.

Negli scorsi giorni, altri software sono stati proposti in sconto sul Play Store. Ecco dunque le app e i giochi che sono ancora disponibili ad un prezzo minore. Purtroppo non sappiamo quando gli sconti termineranno, per cui se c'è un'app che vi interessa, è il momento giusto di scaricarla.