Nuove offerte sul Play Store: Dungeon Village 2, Evoland e tanti altri giochi in sconto

Come succede praticamente ogni settimana, sul Play Store sono ora disponibili nuove offerte: diverse applicazioni e giochi sono proposte, per un tempo limitato, ad un prezzo scontato, anche del 100%. Oggi, in particolare, ci sono diversi giochi interessanti in sconto, tra cui il particolarissimo Evoland e Dungeon Village 2.

Evoland è un GDR che ripercorre tutta la storia dei videogiochi: il titolo inizia con uno stile NES, ovvero con grafica in due dimensioni e con pochi colori a schermo, ma il protagonista può aprire delle casse durante la sua avventura e sbloccare nuove meccaniche di gioco o una grafica in 3D. Ricordiamo che è disponibile anche Evoland 2.