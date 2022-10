Nuove offerte sul Play Store: Dungeon Village 2, Game Dev Story e tanto altro!

Continuano le offerte sul Play Store: anche oggi, sullo store di Google, sono proposte diverse applicazioni e giochi ad un prezzo più basso del solito, e in alcuni casi gli sconti toccano anche il 100%. In particolare, oggi sono disponibili molti giochi di diverse tipologie in forte sconto, tra cui spiccano sicuramente Dungeon Village 2 e Game Dev Story.

In Dungeon Village 2 bisogna costruire e gestire una città intera: è possibile creare locande, negozi d'armi o altre tipologie di abitazioni, utilizzare oggetti ed equipaggiamento per potenziare gli abitanti della città e convincere altre persone a trasferirsi presso il proprio villaggio.

In Game Dev Story invece bisognerà gestire una studio di sviluppo di videogiochi: è possibile creare un proprio videogioco o una propria console, assumere nuovi sviluppatori o presenziare ad alcune conferenze per pubblicizzare il proprio titolo, il tutto con grafica pixel art.

