Nuove offerte sul Play Store: ci sono SpongeBob e Dakuro in sconto

Si torna a parlare di offerte perché Sul Play Store sono appena spuntate nuove promozioni. Stiamo parlando dei nuovi sconti sul noto store delle app Android, i quali riguardano app e giochi per smartphone e tablet Android per un tempo limitato. Andiamo a vederli insieme, ma prima vi ricordiamo come farsi rimborsare nel caso in cui l'app o il gioco acquistato non vi soddisfi.

L'elenco che trovate qui sotto include le app gratis o in sconto sul Play Store al momento. Si tratta di diversi giochi interessanti, come SpongeBob, Dakuro, e diversi tool interessanti. Andiamo a vederli insieme:

Però non finisce qua perché l'elenco sopra include soltanto i nuovi contenuti in offerta.

Nella lista che segue troviamo tutte le app e giochi che sono ancora in sconto dai giorni precedenti:

Infinity Dungeon! GRATIS, un RPG con dungeon e miniere d'oro! La versione a pagamento offre dei boost per MP e rigenerazione, oltre a rimuovere gli annunci. Aggiornato al 2022.

Commando Sniper Shooter GRATIS, gioco di missioni da cecchino sparatutto in prima persona. Aggiornato al 2021.

DISTRAINT: Deluxe Edition 0,99 euro, un'avventura horror 2D: infilati nei panni di un giovane e ambizioso uomo di nome Price. Aggiornato al 2020

Vengeance RPG 2D 2,09 euro, un gioco di ruolo per giocatore singolo in cui puoi immergerti in una storia accompagnata da musica e atmosfera meravigliose. Il tuo viaggio sarà ricompensato con oggetti leggendari e mitici. Aggiornato al 2022.

L'hacker solitario 0,99 euro, trasforma il tuo telefono nella miglior arma digitale e diventa un maestro della tecnologia. Hackererai ogni cosa immaginabile all'interno di un open world e coordinerai attacchi al 100% realistici con strumenti che abbiamo progettato saltato per te. Aggiornato al 2022

My Singing Monsters Composer 2,79 euro, conduci un'orchestra di simpatici Mostri musicali del famoso gioco My Singing Monsters! Ogni Mostro è pieno di personalità e il suo unico suono vocale, percussivo e strumentale. Aggiornato al 2022

Screen Lock Pro 1,09 euro, Screen Lock Pro, è stato creato per prolungare la durata del pulsante di accensione dell'hardware utilizzando la funzione all'interno dell'app. Aggiornato al 2021

Poweramp Full Version Unlocker 4,29 euro, il più famoso player musicale di Android. Aggiornato al 2022.

Gli sconti per i giochi e le app che trovate negli elenchi sopra dovrebbero essere disponibili almeno per i prossimi giorni.

In ogni caso non aspettatevi che saranno disponibili per molto tempo, quindi se siete intenzionati verso un'app o un gioco non pensateci troppo prima di riscattarlo.

