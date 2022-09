Nuove offerte sul Play Store: sconti per Math Studio, Password Manager Pro e tanto altro

Si torna a parlare di offerte perché Sul Play Store sono appena spuntate nuove promozioni. Stiamo parlando dei nuovi sconti sul noto store delle app Android, i quali riguardano app e giochi per smartphone e tablet Android per un tempo limitato. Andiamo a vederli insieme, ma prima vi ricordiamo come farsi rimborsare nel caso in cui l'app o il gioco acquistato non vi soddisfi.

L'elenco che trovate qui sotto include le app gratis o in sconto sul Play Store al momento. Si tratta di diverse app interessanti, come Math Studio, Password Manager Pro, e diversi giochi mobile. Andiamo a vederli insieme:

Però non finisce qua perché l'elenco sopra include soltanto i nuovi contenuti in offerta. Nella lista che segue troviamo tutte le app e giochi che sono ancora in sconto dai giorni precedenti:

Gli sconti per i giochi e le app che trovate negli elenchi sopra dovrebbero essere disponibili almeno per i prossimi giorni. In ogni caso non aspettatevi che saranno disponibili per molto tempo, quindi se siete intenzionati verso un'app o un gioco non pensateci troppo prima di riscattarlo.

