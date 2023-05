Inarrestabili le offerte del Play Store: Almost Gone e Baby Sleep Pro in sconto!

Saprete bene che le offerte del Play Store si rinnovano su base giornaliera. Il noto store delle app per dispositivi Android propone infatti sempre app e giochi in promozione.

Andiamo quindi a vedere quali sono i nuovi titoli gratis o in sconto per un tempo limitato. E a proposito del Play Store vi ricordiamo anche la nostra guida per installarlo su qualsiasi dispositivo Android.