Ancora offerte sul Play Store: Good Snowman e un editor di foto interessante

Sul Play Store si torna a parlare offerte per app e giochi che, come in questo caso, diventano molto interessanti soprattutto per gli appassionati di giochi mobile. Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati diversi sconti per app e giochi per smartphone e tablet Android. Andiamo a vederli insieme, ma prima vi ricordiamo come farsi rimborsare.

Offerte Amazon

La lista che segue elenca tutti gli sconti che sono attualmente in corso sul Play Store. Si tratta di diverse app per smartphone e tablet Android e soprattutto di giochi mobile, come Good Snowman e un interessante editor per le foto. Andiamo a vederli insieme:

Avrete constatato anche voi che i giochi e le app in promozione vengono proposti sia in sconto che gratuitamente. Per alcuni dei contenuti in sconto, come i giochi e le app per gli allenamenti in autonomia, si tratta di promozioni con consistenti tagli sul prezzo originale.

Gli sconti per i giochi e le app appena descritti dovrebbero essere disponibili almeno entro i prossimi giorni. In ogni caso aspettatevi che non durino per molto tempo, quindi se avetep untato qualcosa non pensateci troppo prima di riscattarlo.

Se oltre alle offerte per app e giochi sul Play Store, siete alla ricerca di offerte che coinvolgano prodotti tech, allora vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte. Trovate il collegamento rapido proprio qui sotto.

Canale Telegram Offerte