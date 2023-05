Invitanti offerte dal Play Store: Package Inc e Peace, Death! in sconto!

Le offerte che arrivano dal Play Store hanno sempre il loro fascino. Il noto store delle app di Google rinnova continuamente le offerte per app e giochi per dispositivi Android.

Nelle ultime ore sono stati inclusi nuovi titoli tra quelli gratis o in sconto sul Play Store (vi ricordiamo la guida per le migliori app per sfondi gratuite). Andiamo quindi a vederli insieme, ricordandovi anche come installare il Play Store su qualsiasi dispositivo Android.